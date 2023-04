Ce 24 avril, U2 a annoncé les dates de sa résidence à Las Vegas au " Sphere " où ils interpréteront l’album Achtung Baby dans son intégralité.

Au micro de Zane Lowe pour Apple Music, Bono et The Edge ont expliqué les détails de ce nouvel endroit, le " Sphere " qui a été construit spécialement pour le domaine artistique et les prestations live, plutôt que les stades généralement dédiés avant tout au sport.