U2 va jouer 25 concerts dans la toute nouvelle salle de concert "Sphere" à Las Vegas

U2 a ajouté huit dates supplémentaires à sa série de représentations dans la salle "Sphere" à Las Vegas. Le groupe sera le premier à se produire dans la nouvelle salle, la MSG Sphere du Venetian, à Las Vegas.

Plus d'un million de demandes de billets ont été reçues depuis l'annonce. Les 25 concerts de U2: UV Achtung Baby Live At Sphere auront lieu entre le 20 septembre et le 16 décembre de cette année.

Une vidéo promotionnelle a également été partagée, avec une voix off de Willie Williams, concepteur de longue date de la production du groupe.

"La sphère est totalement inédite", explique-t-il. "Vous ne verrez pas d'enceintes suspendues au plafond, car tout le bâtiment est constitué d'enceintes et d'écrans vidéo."

"U2 n'a pas joué en public depuis décembre 2019 et nous avons besoin de remonter sur scène et de revoir les visages de nos fans", déclarent Bono, The Edge et Adam Clayton. "Nous sommes le groupe idéal, Achtung Baby est l'album idéal et Sphere est le lieu idéal pour faire passer l'expérience musicale en live à un niveau supérieur..."

"C'est ce que U2 a toujours essayé de faire avec ses "scènes satellites" et ses installations vidéo, notamment lors de la tournée Zoo TV, qui s'est achevée à Tokyo il y a 30 ans cet automne."

"Sphere est plus qu'une simple salle, c'est une galerie et la musique de U2 sera partout sur les murs", ajoute The Edge. "La beauté de la salle Sphere ne réside pas seulement dans la technologie révolutionnaire qui la rend si unique, avec le système audio le plus avancé au monde, intégré dans une structure conçue avec la qualité du son comme priorité ; elle réside aussi dans toutes les possibilités autour de l'expérience immersive dans des paysages réels et imaginaires."

"En bref, il s'agit d'un cadre d'une échelle et d'une résolution d'image inégalées et d'une opportunité unique en son genre. Nous y avons tous réfléchi et nous avons décidé que nous serions fous de ne pas accepter l'invitation".