U2 : un nouvel album, des concerts et une autobiographie?

Comme The Edge l’avait déjà sous-entendu fin 2021, il semble que le nouvel album de U2 se confirme pour 2023 !

C’est le magazine Paris Match qui parle aujourd’hui du successeur à Songs of Experience, qui nous arrivait il y a déjà plus de cinq ans. Des rumeurs partagées le site de fans U2Songs parlent du mois de mars prochain pour sa sortie.

L’année prochaine sera aussi celle des concerts avec une résidence annoncée à Las Vegas pour l'inauguration de la nouvelle salle MSG Sphere, avant une tournée des stades.

Dans l’esprit de ce que propose Coldplay, celle-ci devrait être plus " verte " avec des dates qui se succèderont pendant une semaine au même endroit, pour ne plus démultiplier les déplacements et réduire l’impact écologique de ce genre de tournée.

Toujours selon Paris Match, sont déjà prévues des dates au Croke Park de Dublin en mai 2023 et au SoFi Stadium de Los Angeles, avec une tournée qui pourrait ensuite s’étendre à 2024.

Avant cela, Bono sortira Surrender : 40 Songs, One Story, son nouveau projet d’écriture dans lequel il racontera son histoire au travers de 40 titres phares du groupe.

Prévu pour le 1er novembre en version physique et audio, le livre de 576 pages parcourra les coulisses et le sens de chaque chanson, mais aussi la vie de Bono.