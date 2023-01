U2 : un nouvel album confirmé et un titre à écouter maintenant !

Et par ailleurs, selon le site U2songs.com, les perspectives se confirmaient déjà en octobre dernier pour le prochain album.

Le 16 octobre 2022, alors qu’il était en spectacle pour évoquer ses mémoires, Surrender, au festival littéraire de Cheltenham, Bono a confirmé que l’album Songs of Surrender de U2 serait bientôt disponible. C’est la première fois qu’il en parle officiellement depuis les premières déclarations d’Adam Clayton en 2021, et la première fois aussi que le titre lui-même est prononcé par un membre du groupe.

Bono a également mentionné que sur l’une des pochettes, The Edge apparaîtrait chauve. Bono souhaitait qu’il soit sur la photo et The Edge a accepté à condition que le groupe le laisse utiliser une photo de lui entièrement chauve (l’information a été donnée en réponse à la question d’un fan qui demandait "à quelle heure The Edge met-il son chapeau ? "). Bono a également déclaré qu’il n’était pas autorisé à en dire plus sur l’album, mais il a fait savoir qu’il sortirait bientôt.

Larry Mullen Jr, le batteur, a quant à lui récemment évoqué sa potentielle absence en live. Lui qui est resté actif dans le groupe depuis ses débuts en 1976, a été paraphrasé par le journaliste Geoff Edgers qui a écrit : "Si le groupe fait une tournée en 2023, cela sera probablement sans lui, car il a besoin de subir une opération pour poursuivre ses activités."

U2 a reçu le 4 décembre dernier une récompense pour l’ensemble de sa carrière lors d’une cérémonie au John F Kennedy Center for the Performing Arts à Washington.

Le groupe s’est dit particulièrement honoré de recevoir une telle récompense et est revenu sur son premier voyage aux Etats-Unis en décembre 1980.

C’est le 1er novembre que Bono a publié Surrender : 40 Songs, One Story, son nouveau projet d’écriture dans lequel il raconte son histoire au travers de 40 titres phares du groupe. On savait déjà qu’il y parlerait par exemple du décès de sa maman Iris, alors qu’il n’avait que 14 ans. Mais il aborde un autre fait familial. Il vient en effet de raconter que son cousin est aussi son demi-frère.

Il a aussi évoqué les menaces qu’il a subies de la part de l’IRA, mais aussi de la part d’un chef de gang à Dublin qui avait élaboré un plan pour kidnapper ses filles. Une troisième menace était venue de l’extrême droite américaine, à la suite du succès du single "Pride (In the Name of Love)" de U2 en 1984, une chanson écrite à propos de Martin Luther King Jr.

Bono est aussi revenu sur cette controverse en 2014, lorsque U2 avait collaboré avec la célèbre plateforme iTunes pour offrir en téléchargement gratuit et automatique de son album Songs of Innocence.

Il a dévoilé que U2 aimerait sortir un album inspiré par AC/DC dans le futur, ainsi qu’un souvenir plutôt cocasse au cours duquel il a été réveillé par Barack Obama alors qu’il faisait une sieste dans l’ancienne chambre d’Abraham Lincoln.