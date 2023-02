U2 : un nouveau documentaire sur Bono et The Edge qui accueillent le présentateur David Letterman à Dublin

Dans le trailer, The Edge déclare : "Que reste-t-il quand tout change ? Où allez-vous ?"

Et c’est suite à ce questionnement que les deux membres de U2 ont pensé qu’il était impératif de revenir aux sources : "Alors que Larry [Mullen Jr.] était blessé et qu’Adam [Clayton] était occupé à un spectacle artistique, The Edge et moi avons demandé à David Letterman de venir à Dublin pour parler de nos chansons", explique Bono.

Pendant ce temps, le duo se préparait pour un spectacle spécial au théâtre Ambassador de la ville. Depuis la scène et avec David Letterman, Bono et the Edge sont revenus sur leur relation avec l’écriture de chansons. Certains titres sont restés les mêmes, tandis que d’autres ont été actualisés pour s’adapter à leur situation actuelle.

"Nous voulions nous débarrasser du côté "artificiel" qui émerge inévitablement après avoir travaillé aussi longtemps ensemble", a dit Bono, The Edge ajoutant : "Nous aimons faire ce qui n’a jamais été fait auparavant."

Bono, The Edge et Adam Clayton, sans Larry Mullen Jr., qui se remet donc d’une opération au dos et sera remplacé par Bram van den berg, se produiront pour une série de concerts au printemps à Las Vegas. Le groupe n’est plus monté sur scène depuis décembre 2019.