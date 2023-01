U2 : un avion de chasse ou un sous-marin ?

Mais d’où vient U2 alors ? Apparemment, ils étaient en galère pour trouver un nom. Donc ils ont demandé un coup de main à un ami, Steve Averill qui fait aussi les pochettes du groupe. Cet ami leur a fourni une liste de noms parmi lesquels se trouvait U2. Une référence à un avion de surveillance américain Lockheed U-2. Un modèle d’avion qui a été abattu en mission au-dessus de l’ex-Union soviétique. Mais ce nom désigne aussi un sous-marin allemand. Pour ces deux raisons, Bono détestait le nom et n’en voulait pas. Ce qui l’a fait changer d’avis, c’est qu’i s’agit aussi une expression fédératrice : "you too" c’est "toi aussi" en français et si je vous dis "I Love you" vous me répondez "I Love You too".