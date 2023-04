U2 : The Edge évoque le "superpouvoir" politique de Bono

Le guitariste de U2, The Edge, a évoqué le "superpouvoir" politique de Bono, le leader du groupe, et a expliqué qu’il avait eu raison de devenir un activiste politique de premier plan.

Dans une interview accordée à MOJO, The Edge a déclaré que la musique de U2 et les campagnes politiques en dehors de leur activité principale sont devenues au fil du temps "tellement imbriquées" dans le groupe qu’il serait désormais "très difficile d’imaginer l’une sans l’autre".

Des positions souvent difficiles à comprendre de prime abord

"Il y a évidemment eu des moments difficiles, notamment lorsque Bono a fait de grands progrès en Amérique et qu’il s’est rendu compte que son superpouvoir était d’avoir la possibilité de travailler des deux côtés de l’allée et de persuader les politiciens de différents partis de travailler ensemble", a-t-il déclaré.

"Mais cela signifiait qu’il avait des réunions avec des gens comme [le sénateur américain de droite] Jesse Helms, qui est connu pour avoir démantelé le National Endowment for the Arts [le Fonds national pour les arts] à cause des photographies de Robert Mapplethorpe et qui a fait des commentaires terribles sur la pandémie du sida."

Il poursuit : "C’était difficile. Mais nous avons compris la logique. Et si l’on juge l’activisme en fonction des résultats, plutôt qu’en fonction d’une sorte de tentative d’afficher sa vertu, alors Bono avait tout à fait raison".

Grâce à l’intervention de Bono auprès de Helms, le Congrès a voté en faveur d’un programme de soutien à la lutte contre le sida qui a changé de nombreuses vies.

"Si vous pouvez persuader un politicien qu’il ne va pas sacrifier son soutien existant mais qu’il va potentiellement l’augmenter, c’est difficile à refuser", a déclaré The Edge. "Et Bono est devenu très doué, je pense, pour défendre ce point de vue. 'Ecoutez, cela vous rapportera des points de fidélité politique'. Mais souvent, cela signifiait qu’il était sur la photo !"

L’activisme envers et contre tout

The Edge a ensuite évoqué les critiques de Bono en affirmant que beaucoup ne se rendent pas compte du courage qu’il lui a fallu pour faire ce qu’il a fait.

"Ils pensent simplement qu’il a compromis ses principes. Ce n’est pas du tout le cas", a-t-il déclaré. "Ce qu’il a compromis, c’est son profil de relations publiques et sa position auprès des fondamentalistes qui n’accepteraient jamais de recevoir de l’aide de la part de personnes avec lesquelles ils ne sont pas d’accord. En fin de compte, je pense que les faits confirment son approche".

Bono a toujours fait de l’activisme politique une priorité. Le chanteur lutte par exemple contre l’extrême pauvreté et le VIH en Afrique. Il a cofondé DATA, EDUN, la campagne ONE et Red.

Le mois dernier, le dernier album de U2, Songs Of Surrender, est devenu le 11e album numéro un du groupe.

Bono s’apprête à entamer quant à lui sa résidence Stories Of Surrender au Beacon Theatre de New York, du 16 avril au 8 mai, à l’occasion de la publication de ses mémoires intitulées Surrender : 40 Songs, One Story en 2022. Un livre dont Dominique Ragheb vous parlait en détail dans l’émission Soundtrack de Laurent Debeuf :