U2, Springsteen et d’autres artistes se mobilisent pour l’Ukraine

Les artistes se sont mobilisés pour l’Ukraine lors de l’événement Global Citizen qui se déroulait en Livestream le 8 avril.

Parmi ceux-ci, Bruce Springsteen, Kacey Musgraves, Carole King et U2 avaient répondu présent pour cette récolte de dons destinés aux réfugiés victimes de l’invasion russe en Ukraine.

Bono et The Edge ont proposé une version acoustique de leur titre "Walk On", à voir ci-dessous. Les paroles ont été changées pour l’occasion, largement inspirées du combat du peuple ukrainien.

"Le peuple courageux d’Ukraine combat pour sa liberté et pour la nôtre, face à une violence innommable et une invasion injuste" a déclaré le duo, poursuivant : "Plus de 4 millions d’habitants ont fui pour sauver leurs vies, une population semblable à celle de l’Irlande. Les leaders mondiaux doivent maintenant se dresser à leurs côtés, ceux qui combattent et les réfugiés forcés de quitter leurs maisons et leurs terres."