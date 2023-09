U2 sort "Atomic City" et dévoile l'intérieur de la "Sphere" à Las Vegas où les concerts commencent ce soir

" Atomic City" était un surnom donné à Vegas dans les années 1950 en raison de sa proximité avec le site d'essai du Nevada, à une époque où l'Amérique était fascinée par le nucléaire.

Les auditeurs à l'oreille avertie remarqueront peut-être que le refrain d'Atomic City est similaire à celui de "Call Me" de Blondie, sorti en 1980. Mais avant d'appeler les avocats spécialisés dans les droits d'auteur, il convient de noter que les compositeurs de "Call Me" - Debbie Harry et Giorgio Moroder - sont tous deux crédités sur la page YouTube d'Atomic City.

Produite par Jacknife Lee et Steve Lillywhite, la nouvelle chanson a été enregistrée à Sound City à Los Angeles. Un communiqué décrit la chanson comme un "hommage à l'esprit magnétique du post-punk des années 70 avec un clin d'œil à Blondie, dont le travail de pionnier avec Giorgio Moroder a inspiré et influencé le groupe".

Outre les débuts de la nouvelle chanson, l’objectif principal de la soirée était de promouvoir la série de concerts du groupe, 'U2 : UV Achtung Baby Live at Sphere', les premiers depuis 2019. La production débute aujourd'hui, 29 septembre.