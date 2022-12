U2 sans son batteur sur la tournée? Une maison hantée chez Gilmour? Axl Rose blesse une fan? Réponses dans le Journal du rock!

Une question taraude les fans de U2 : le batteur Larry Mullen Jr sera-t-il à bord de la prochaine tournée du groupe ? Le musicien aurait laissé sous-entendre en interview qu’il gardait une certaine autonomie par rapport au groupe. C’est le journaliste qui a ouvert la porte aux rumeurs annonçant que la tournée 2023 se passerait sans doute " sans lui ".

Le clip de "Californication" des Red Hot Chili Peppers a atteint plus d’un milliard de vues sur YouTube! Si vous avez envie d’en apprendre plus sur celui-ci, rendez-vous dans notre épisode de la séquence Review de cette semaine, avec Laurent Mathieu en invité !

Les Red Hot sont triplement dans l’actualité de ces derniers jours puisqu’ils annoncent leur venue à Rock Werchter le 30 juin prochain. On a aussi appris la venue de Kiss en Belgique le 13 juin au Palais 12 à Bruxelles. Et le Festival de Ronquières ajoute les noms de Louise Attaque et Shaka Ponk pour début août.

Pour marquer ses 30 ans de carrière, K’s Choice, le groupe belge composé de Sam et Gert Bettens, sort un tout nouveau single, "Time is a Parasite" .

Le photographe Jeff Johns, spécialisé en urbex a partagé des photos d’une ancienne maison du guitariste de Pink Floyd, David Gilmour. La légende veut que cette imposante bâtisse du 16e siècle soit hantée...

Il se passe décidément beaucoup de choses pendant les concerts de Guns N’ Roses en Australie. Après les drones pirates la semaine dernière, c’est Axl Rose qui a blessé involontairement une fan dans le public, en lançant son micro, comme il a pour tradition de le faire à la fin des shows. Il a promis de laisser tomber cette habitude à l’avenir !