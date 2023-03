U2 reprend ABBA et "Vertigo" avec un orchestre

"Il y a quelque chose avec ABBA… Je me souviens de ce groupe comme "l’hymne national" des jeunes mères", a déclaré Bono à Gary Davies, de Radio 2. "A l’heure de la fermeture de notre pub local, les jeunes femmes chantaient souvent "Thank You For The Music", et je le chantais et j’appréciais cette musique !"

"Mais je me demandais : quel était ce phénomène ? C’était avant leurs comédies musicales et tout le reste. Que se passe-t-il avec ABBA ? Et puis Benny [Andersson] est venu à l’un de nos concerts, et nous avons assassiné 'Dancing Queen'. Et [ils] ont joué avec nous sur scène…"

"C’est du grand ABBA", a ajouté Bono lorsqu’on lui a demandé quelle chanson ils allaient jouer.

"Nous sommes de grands fans de ce groupe scandinave, nous apprécions leur travail de plus en plus au fil des ans. Nous sommes fans des Bee Gees, ce que les gens n’auraient jamais imaginé", a ajouté The Edge. "Nous adorons bon nombre de grands auteurs-compositeurs qui ne sont pas nécessairement considérés comme très branchés… On apprécie tout simplement leur travail."