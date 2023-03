U2 : remportez une nuit dans le palace de Bono et The Edge !

Vous le savez, U2 est de retour avec Songs of Surrender, un album ré-imaginé par les quatre musiciens qui sort ce 17 mars et que nous vous faisons découvrir sur antenne le jour-même.

Chacun a sélectionné ses 10 titres préférés que le groupe a réenregistrés récemment. En guise d’annonce, nous avions déjà découvert un premier single, "Pride (In the Name of Love)" revisité pour l’occasion. Ensuite, c’est le classique " With or Without You " de 1987 en version 2.0 qui avait été partagé.

Et plus récemment, c’est le titre "Beautiful Day" du 10e album All That You Can’t Leave Behind de 2000 qu’on a découvert sous un nouveau jour :