U2 rejoint le groupe ukrainien Antytila sur scène

C’est au cours d’un concert à l’Electric Brixton ce 26 février que U2 est monté sur scène pendant un concert du groupe ukrainien Antytila.

Ces derniers présentaient leur album MLNL, sorti au deuxième jour de la guerre entre la Russie et leur pays, dans cette salle londonienne, tandis que les bénéfices récoltés étaient reversés aux Forces armées ukrainiennes et un fonds d’aide humanitaire.

Après leur performance, Bono et The Edge ont déclaré sur leurs réseaux sociaux : "C’est un privilège d’avoir rejoint Antytila à l’Electric Brixton pour interpréter "Mothers Of The Disappeared".

Ils ajoutent : "Ces musiciens, Taras, Dmytros, Sherhi, Dmytros, Mykhailo… Les gens en Ukraine, ils ne veulent pas être en guerre".

"Ils veulent la paix, mais pas sans liberté", a également déclaré Bono sur scène.