U2 partage une nouvelle version de "With or Without You"

Bono avait sous-entendu l’info en fin d’année et c’est maintenant confirmé : U2 est de retour avec Songs of Surrender, un album ré-imaginé par les quatre musiciens qui sortira le 17 mars. Chacun a sélectionné ses 10 titres préférés que le groupe a réenregistrés récemment. En guise d’annonce, nous avions déjà découvert un premier single, "Pride (In the Name of Love)" revisité pour l’occasion.

C’est à présent le classique " With or Without You " de 1987 que le groupe partage dans cette version 2.0 :