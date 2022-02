U2 Live in London : plongée entre l’intime et le symphonique

Loin des grands stades, U2 se livre en toute intimité dans le mythique studio Abbey Road à Londres.

Enregistré le 16 novembre 2017 en pleine promo de l’album Songs of Experience, ce Live in London précède de 15 jours la sortie de l’album.

Le groupe est en forme et bien entouré : un orchestre symphonique de 38 musiciens vient prêter main-forte au quatuor. Il est dirigé par John Metcalfe, qui a déjà collaboré avec U2, Peter Gabriel et Blur. Et la magie opère plutôt bien !

Mentionnons aussi 10 choristes qui soutiennent la voix de Bono et les interventions vocales de The Edge. Le résultat ? 12 titres faisant évidemment la part belle à leur nouvel album. Et U2, on le sait, aime les changements d’ambiance. Entre " Every breaking wave " en piano voix où l’émotion est palpable et " Love is Bigger than Anything in its way " beaucoup plus symphonique, en passant des incontournables comme " With or without you " et " All I want is you ", on passe un moment divin.

Et si vous êtes joueur, vous aimerez les courtes références musicales dont Bono a toujours eu le secret… Bref un concert à écouter (ou à réécouter) d’urgence, au casque si possible… Et ça tombe bien puisque ces 51 minutes de bonheur musical sont accessibles sur le site de Classic 21 et sur Auvio et ça, c’est cadeau !