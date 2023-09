U2 évoque l'absence du batteur Larry Mullen Jr pour les prochains concerts à Las Vegas

U2 a parlé de ses prochains concerts au Las Vegas Sphere, qui les verra monter sur scène sans le batteur Larry Mullen Jr.

Les Irlandais s'apprêtent à donner le coup d'envoi de leur résidence à Las Vegas à la fin du mois, dans la très attendue nouvelle salle Sphere, et ont confirmé qu'ils joueraient les premiers concerts sans leur batteur attitré.

Prévus pour le 29 septembre, les spectacles 'U2:UV Achtung Baby Live at Sphere' seront les premiers concerts du groupe depuis la fin de l'année 2019, mais sans Larry Mullen, qui continue de se remettre d'une opération chirurgicale.

"Nous sommes tous sûrs que le public sera très triste et Larry va nous manquer", a déclaré le bassiste Adam Clayton, dans la rubrique Wired du journal Daily Star (via Irish Mirror). "Il veut revenir, il veut avoir une longue carrière et continuer à jouer de la batterie, alors il s'occupe de ses blessures. "

Il a également expliqué que, pendant que Mullen poursuit sa convalescence, le batteur de Krezip, Bram van den Berg, prendra sa place et jouera lors de la première série de concerts au Nevada. Clayton poursuit en disant que c'est un choix que le groupe a fait après avoir reçu la bénédiction de leur ami.

"Il est très favorable à l'idée que nous montions sur scène avec Bram", a-t-il déclaré. "Je suis sûr que pour Larry, c'est un moment difficile de savoir que son groupe va monter sur scène sans lui. "

Clayton a également fait référence à un incident antérieur, qui avait empêché le chanteur Bono de se produire lors de plusieurs concerts et qui avait conduit à ce que des invités surprise prennent la place de chanteur pour les dates de tournée prévues du groupe.

"Bruce Springsteen est intervenu, ce qui était assez étrange. En fait, Chris Martin a également joué un rôle... Cela arrive dans la vie des groupes", explique-t-il. "Je pense que Larry est probablement assez optimiste et qu'il se rend compte qu'il a besoin de se refaire une santé. "

Ce n'est pas la première fois que le groupe s'exprime sur sa tristesse de jouer sans Mullen. En mars dernier, ils ont révélé aux fans que le batteur serait absent de plusieurs concerts dans la nouvelle salle Sphere, tout en soulignant qu'ils refusaient de reporter les dates concernées.

"Les concerts dans la Sphere sont prévus depuis longtemps. Nous ne voulons pas décevoir les gens, surtout pas notre public... la vérité est qu'ils nous manquent autant que nous semblons leur manquer... notre public a toujours été le cinquième membre du groupe", ont-ils déclaré (via Variety).

"En fin de compte, U2 n'a pas joué sur scène depuis décembre 2019 et nous avons besoin de remonter sur scène et de revoir les visages de nos fans."

U2 a annoncé "Zoo Station", une expérience immersive pour les fans, conçue avant les prochains concerts dans la nouvelle salle " The Sphere " à Las Vegas.

Inauguré le 28 septembre, le portail immersif pour les fans, baptisé "Zoo Station : A U2 : UV Experience", est conçu pour aider les fans à mieux comprendre le célèbre album du groupe, "Achtung Baby".

L’expérience comprend un "Zoo TV Cinema", conçu par The Edge, ainsi qu’une galerie Anton Corbijn, des produits dérivés en édition limitée, des salons VIP et bien d’autres choses encore.