U2, Eric Clapton, Sum 41, Blink 182 et BJ Scott & Mel Knapp ont fait l'actu cette semaine !

U2 était de retour à Las Vegas il y a quelques jours et a donné rendez-vous à quelque 250 figurants, au lieu précis qui a vu naître la ville américaine, pour le tournage d’un nouveau clip. C’est à cet endroit historique que le groupe a lancé "Atomic City".

Blink-182 sortira son album One More Time… le 20 octobre. Pour annoncer l'album, le trio a publié une bande-annonce avec trois nouveaux titres, et la plage titulaire est sortie ce 21 septembre.

Eric Clapton a aidé Robert F. Kennedy, Jr., théoricien de la conspiration et diffuseur de fausses informations, à collecter plus de 2 millions de dollars pour sa campagne présidentielle. Le guitariste n’en n’est pas à son coup d’essai : après avoir scandé "Keep Britain White" dans les années 70, Clapton a aussi fait parler de lui lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, livrant un duo anti-masque et anti-confinement avec Van Morrison et comparant les obligations vaccinales à l’esclavage.

Bohemian Rhapsody, le biopic de 2018 sur Queen et Freddie Mercury, n'est plus le film biographique le plus rentable de tous les temps. Le film historique a été chassé de la première place par Oppenheimer, qui a rapporté plus de 912,7 millions de dollars depuis sa sortie au cinéma à la mi-juillet.

Le leader de Sum 41, Deryck Whibley, a été hospitalisé pour une pneumonie, et un risque de défaillance cardiaque. Il s’est exprimé depuis son lit d’hôpital promettant de donner le meilleur de lui-même lors du concert de Sum 41 à Las Vegas le mois prochain.

Cette semaine, j’ai eu le plaisir de recevoir dans l’émission de midi Beverly Jo Scott et son complice Mel Knapp. Ils assurent une vingtaine de dates de concert en un mois dans de petites salles de notre pays et ils sont venus nous jouer quelques titres.