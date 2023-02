U2 donnera plusieurs concerts à Las Vegas au printemps

U2 a précisé dans un communiqué : "Nous travaillons sur ces concerts depuis un moment. Pas questions de laisser notre public sans concerts… la vérité est que nos fans nous manquent autant que nous leur manquons. Nos fans ont toujours été le cinquième membre du groupe. En outre, nous ne sommes plus montés sur scène depuis décembre 2019 et avons besoin d’y retourner et de revoir nos fans en face sur une nouvelle scène absolument fabuleuse. Nous sommes le bon groupe, Achtung Baby est le bon album et la "Sphere" est le bon endroit pour pousser l’expérience de la musique live vers de nouveaux sommets. Car notre musique va aussi se déployer sur les murs tapissés d’écrans LED et la qualité du son enverra les gens dans une autre dimension."

Outre la sortie de son nouveau disque, U2 mettra aussi en ligne le 17 mars une émission spéciale qui lui est consacrée : "Bono & The Edge : A Sort of Homecoming, With Dave Letterman".