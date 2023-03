U2 dévoile sa nouvelle version de "Beautiful Day"

Vous le savez, U2 est de retour avec Songs of Surrender, un album ré-imaginé par les quatre musiciens qui sortira le 17 mars.

Chacun a sélectionné ses 10 titres préférés que le groupe a réenregistrés récemment. En guise d’annonce, nous avions déjà découvert un premier single, "Pride (In the Name of Love)" revisité pour l’occasion. Ensuite, c’est le classique " With or Without You " de 1987 en version 2.0 qui avait été partagé.

Et aujourd’hui, c’est le titre "Beautiful Day" du 10e album All That You Can’t Leave Behind de 2000 qu’on découvre sous un nouveau jour :