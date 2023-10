U2 dévoile les incroyables images de l'intérieur de "La Sphère" à Las Vegas

U2 avait donné rendez-vous à 250 figurants, au lieu précis qui a vu naître la ville américaine, pour le tournage d’un nouveau clip. C’est donc à cet endroit historique de Las Vegas (1 Main Street, au bout de la célèbre Fremont Street) que le groupe a lancé "Atomic City". Il s’agit du nouveau single de U2, une chanson qui parle de Las Vegas, qui est arrivée ce 29 septembre. Les auditeurs à l'oreille avertie remarqueront peut-être que le refrain d' " Atomic City " est similaire à celui de "Call Me" de Blondie, sorti en 1980. Mais avant de crier au plagiat, soyez rassurés, les compositeurs de "Call Me" - Debbie Harry et Giorgio Moroder - sont tous deux crédités sur la page YouTube d'Atomic City.

U2 a déclaré que le batteur Larry Mullen Jr a " tout donné" en studio lors de l'enregistrement de ce nouveau single "Atomic City", malgré le fait qu'il doive se remettre d'une opération chirurgicale.

L'année dernière, Mullen Jr a évoqué des dommages aux "coudes, aux genoux [et] au cou", qu'il avait eu "l'occasion de constater" pendant la pandémie. Il avait alors déclaré qu'il n'était pas certain de pouvoir partir en tournée avec U2 dans un avenir proche. En raison de ces blessures liées à la batterie, Larry Mullen a déclaré qu'il "aimerait prendre un peu de temps... pour se soigner". Il récupère actuellement d’une intervention chirurgicale.

Mais Bono, le chanteur de U2, et The Edge, le guitariste, ont révélé à Zane Lowe sur Apple Music 1 que Mullen Jr avait "tout donné" lors de l'enregistrement de leur nouveau single. C'est peut-être une indication que le batteur pourrait à nouveau jouer avec U2 à l'avenir.

A propos de Mullen Jr qui a enregistré "Atomic City" à Los Angeles, Bono a déclaré : " C'est vraiment délicat pour lui. Il est arrivé la veille de l'enregistrement à Sound City. Il y a tellement d'histoires dans ce studio. Edge voulait qu'on y aille. Et Larry y est allé la veille pour s'en assurer. Il ne savait pas s'il pourrait jouer pendant une heure ou... pendant 15 minutes. Et il a joué jusqu'à l'orage".

The Edge a ajouté : "John [le technicien de batterie de Mullen Jr] disait qu'il aimait tellement le son de la salle qu'il a fini par jouer pendant trois heures".

U2 a également évoqué le tournage du clip de "Atomic City", surnom de la ville de Las Vegas où s'est déroulé le tournage.

Bono a expliqué : "C'était l'endroit idéal pour nous. Et Larry en a souffert. Il mime. Nous avons tourné la vidéo et il était " waouw ". Mais il va se remettre en forme. C'est un déchirement pour Larry d'être ici, de voir ça et de savoir que Bram [van den Berg] le remplace. "

Le batteur de Krezip, Bram van den Berg, remplace Mullen Jr pour ces concerts de résidence à Las Vegas, où le groupe joue l'intégralité de son album de 1991, Achtung Baby.

"En plus, Bram est une superstar ", a-t-il ajouté. " C'était un fan et un élève de Larry. Et maintenant, il sera ici pour jouer à sa place de Larry, et cela doit faire aussi mal que certaines blessures. Mais il a quand même tout donné sur cette chanson. Les batteurs naissent comme ça, on ne les fabrique pas. Et ils parlent leur propre langue. Ils sont une race à part. Et nous ne sommes rien. C'est de là que vient le rock and roll dans notre groupe. "

Lors de l’annonce de ceux-ci, une vidéo promotionnelle avait été partagée, avec une voix off de Willie Williams, concepteur de longue date de la production du groupe.

"La sphère est totalement inédite", expliquait-t-il. "Vous ne verrez pas d'enceintes suspendues au plafond, car tout le bâtiment est constitué d'enceintes et d'écrans vidéo."

"U2 n'a pas joué en public depuis décembre 2019 et nous avons besoin de remonter sur scène et de revoir les visages de nos fans", déclaraient Bono, The Edge et Adam Clayton. "Nous sommes le groupe idéal, Achtung Baby est l'album idéal et Sphere est le lieu idéal pour faire passer l'expérience musicale en live à un niveau supérieur..."

"C'est ce que U2 a toujours essayé de faire avec ses "scènes satellites" et ses installations vidéo, notamment lors de la tournée Zoo TV, qui s'est achevée à Tokyo il y a 30 ans cet automne."

"Sphere est plus qu'une simple salle, c'est une galerie et la musique de U2 sera partout sur les murs", ajoute The Edge. "La beauté de la salle Sphere ne réside pas seulement dans la technologie révolutionnaire qui la rend si unique, avec le système audio le plus avancé au monde, intégré dans une structure conçue avec la qualité du son comme priorité ; elle réside aussi dans toutes les possibilités autour de l'expérience immersive dans des paysages réels et imaginaires."

"En bref, il s'agit d'un cadre d'une échelle et d'une résolution d'image inégalées et d'une opportunité unique en son genre. Nous y avons tous réfléchi et nous avons décidé que nous serions fous de ne pas accepter l'invitation".