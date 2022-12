U2 décoré par le président américain

U2 a reçu dimanche une récompense pour l’ensemble de sa carrière lors d’une cérémonie au John F Kennedy Center for the Performing Arts à Washington.

D’autres acteurs culturels tels que George Clooney, Amy Grant ou encore la compositrice Tania Leon étaient présents pour cet événement prestigieux proposé par le président américain Joe Biden et la Première dame Jill Biden.

Le groupe s’est dit particulièrement honoré de recevoir une telle récompense et est revenu sur son premier voyage aux Etats-Unis en décembre 1980.

Les musiciens ont ensuite précisé :

Nous avions de grands rêves à l’époque, alimentés en partie par la croyance communément admise chez nous que l’Amérique sourit à l’Irlande. Et cela s’est révélé vrai, une fois de plus. Mais même dans nos pensées les plus folles, nous n’avions jamais imaginé que 40 ans plus tard, nous serions invités à revenir pour recevoir l’un des plus grands honneurs de la nation".

Le président du Kennedy Center, David M Rubenstein, a ajouté que U2 avait conquis l’Amérique et le monde entier soulignant la puissance du message du groupe comme des "hymnes emblématiques, des paroles percutantes et des messages puissants de justice sociale et de citoyenneté mondiale".