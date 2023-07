"U2 : ce concert donné en 1998 à Belfast pour assurer la paix en Irlande du Nord"

Les accords du Vendredi saint marquent un tournant dans l’histoire de L’Irlande du Nord. Ils mettent fin à 30 ans de violences. Les signataires sont : David Trimble et John Hume. Les accords seront soumis à référendum. La compagne du 'oui' commence et la musique va jouer un rôle. C’est Bono, le chanteur de U2, qui proposera de faire un concert en faveur du 'oui'. Il aura lieu au Waterfront hall de Belfast le 19 mai 1998. Découvrez l’histoire croisée de ces évènements dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

Le 10 avril 1998 à Belfast capitale de l’Irlande du Nord, deux hommes s’apprêtent à changer l’histoire du pays. Après un long marathon de négociation, un accord est obtenu annonçant le fin de 30 ans de conflit. David Trimble et John Hume se préparent à mettre fin à une rivalité profonde entre deux communautés : les nationalistes catholiques et les unionistes protestants.

Mais rien n’est encore joué. Alors que le "oui" reste très incertain, les deux architectes de l’accord vont bénéficier d’un appui considérable. Le groupe U2 déjà très engagé avant 98 a été marqué par les troubles du pays et notamment le "Bloody Sunday". Le 19 mai 1998, c’est décidé Bono réalisera une performance dans la capitale. Le chanteur est accompagné de son guitariste, de Tim Wheeler et du groupe The Edge. Le concert porte le slogan simple et efficace : "Yes : Make Your Own History".

Alors, quelques jours avant ce référendum, les trois hommes ont-ils pu se rencontrer dans un ascenseur du Waterfront hall de Belfast ?

► "Lift Stories" vous embarque pour 10 épisodes à la croisée de grands évènements historiques. Hemingway a-t-il rencontré Xavier Cugat ? Joséphine Baker a-t-elle croisé Martin Luther King ? Redécouvrez ces moments uniques entre Histoire et musique à l’écoute de Matin Première et en replay sur Auvio.