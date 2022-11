U2 : Bono grand fan d’Emmanuel Macron

" Bono est vieux et riche ", a aussi grincé sa collègue de Seine-Saint-Denis Nadège Abomangoli.

Bono continue donc à faire de nombreuses déclarations dans la presse, à l’occasion de la sortie de Surrender, ses mémoires qu’il présente lors de prestations scéniques depuis le début du mois.

C’est le 1er novembre qu’il a publié Surrender : 40 Songs, One Story, son nouveau projet d’écriture dans lequel il raconte son histoire au travers de 40 titres phares du groupe. On savait déjà qu’il y parlerait par exemple du décès de sa maman Iris, alors qu’il n’avait que 14 ans. Mais il abordera un autre fait familial. Il vient en effet de raconter que son cousin est aussi son demi-frère.

En présentation de cet ouvrage Surrender, il a confirmé qu’un nouvel album de la formation arriverait l’année prochaine, et sortirait sous le titre de " Songs of Surrender ". Il a évoqué les menaces qu’il a subies de la part de l’IRA, mais aussi de la part d’un chef de gang à Dublin qui avait élaboré un plan pour kidnapper ses filles. Une troisième menace était venue de l’extrême droite américaine, à la suite du succès du single "Pride (In the Name of Love)" de U2 en 1984, une chanson écrite à propos de Martin Luther King Jr.