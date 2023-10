U2 annonce déjà de nouveaux titres !

Le leader a poursuivi en expliquant que le batteur Larry Mullen Jr – qui est absent des concerts de Vegas en raison de diverses blessures – "sera assis là, en train de parcourir toutes nos idées et de se dire : 'Ouais, non, c’est de la merde. Y a-t-il quelque chose ici qui ne soit pas de la merde ?'".

Bono a déclaré que U2 parviendrait finalement à "trouver 10" titres qui sont à la hauteur", précisant : "c’est tout ce dont vous avez besoin" pour un album. "Seulement 10 titres. Et c’est votre raison d’être", a poursuivi le chanteur.

"Si ce n’est pas le cas, U2 devrait juste tout arrêter. Aller vivre sur une île, ou partir et être une nuisance quelque part dans le monde. Mais si nous voulons continuer à exister en tant que groupe, il ne s’agit que d’une seule chose. Il s’agit du texte, des mélodies, de la performance. Il s’agit de savoir si vous nous croyez ou non."

"Et nous avons un génie musical extraordinaire dans notre groupe. Nous essaierons, j’essaierai, de mettre des mots sur la musique que [The Edge] fait. Je la fais avec lui. But it’s Las Vegas or bust, baby."