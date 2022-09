U-пік | L'autocueillette

En Belgique, comme dans d’autres pays, il est possible d’aller cueillir les fruits et les légumes directement chez les producteurs. On appelle ça l’autocueillette. Et c’est un vrai bon plan pour trouver des produits frais, locaux à petits prix, tout en aidant nos agriculteurs dans leur travail. La plupart du temps, les agriculteurs ou producteurs font savoir qu’ils sont adeptes de l’autocueillette, par une pancarte devant chez eux ou sur facebook. Ils proposent alors des horaires précis où ils ouvrent leur porte. Vous cueillez alors vos fruits et légumes pour ensuite les peser et payer votre récolte. Tout ça, à des prix généralement attractifs, car les produits récoltés directement chez les producteurs coûtent en moyenne 30 à 40% moins cher qu’en magasins. Sans compter que les fruits bien cueillis et bien conservés (au frais et dans une pièce sombre) se conservent pendant plusieurs mois.