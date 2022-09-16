U-пік | L'autocueillette

У Бельгії, як і в інших країнах, можна збирати фрукти та овочі безпосередньо у виробників. Це називається самовибір. І це справді хороший план знайти свіжі місцеві продукти за низькими цінами, допомагаючи нашим фермерам у їхній роботі. Найчастіше фермери чи виробники дають зрозуміти, що вони прихильники самостійного збору, вивіскою перед домом або у Facebook. Потім вони пропонують конкретний час, коли вони відкривають свої двері. Потім ви збираєте свої фрукти та овочі, а потім зважуєте їх і платите за свій урожай. І все це за загалом привабливими цінами, адже продукція, зібрана безпосередньо від виробників, коштує в середньому на 30-40% дешевше, ніж у магазинах. Не кажучи вже про те, що добре зібрані та добре збережені (прохолодні та темні) плоди зберігаються кілька місяців.