Typhon Saola: Hong Kong décrète le niveau d'alerte maximal

"Saola pourrait devenir le typhon le plus puissant depuis 1949 à toucher le delta de la rivière des Perles", qui comprend des grandes villes comme Hong Kong, Canton, Shenzhen et Macao, avait indiqué plus tôt le Centre météorologique national.

Le super typhon pourrait contourner le territoire à moins de 50 kilomètres au sud, et provoquer une onde de tempête autour de Victoria Harbour, selon l'observatoire météorologique de la ville.

"Il pourrait y avoir de graves inondations", avait-t-il également souligné, ajoutant que les zones côtières orientales pourraient voir des niveaux d'eau similaires à ceux provoqués par le typhon Mangkhut en 2018, qui avait fait 300 blessés.

L'autorité aéroportuaire a annoncé l'annulation de plus de 300 vols. Pour sa part, la Bourse a annoncé l'annulation des "séances de négoce du matin pour tous les marchés".