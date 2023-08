Typhanie Afschrift, avocate fiscaliste transgenre, revient sur son coming out : "Je ne supporte pas qu'on veuille nier le droit aux autres"

Ceci n’est pas un Selfie, c’est un tête-à-tête d’une heure mettant en avant une personnalité, sans fard et sans filtre. Son parcours, son univers, mais aussi son regard sur les mots-clés de l’année et ses espoirs pour l’avenir.

Typhanie Afschrift a fait son coming out transgenre le 7 juillet 2022. Jusqu’à cette date, cette avocate fiscaliste de renommée internationale se prénommait Thierry. " Ceci n’est pas un Selfie " la reçoit pour retracer son parcours de vie, professionnel et identitaire, et pour partager aussi ses valeurs libertariennes.

De Thierry à Typhanie, un parcours identitaire semé d’embûches

Typhanie Afschrift vit entre la Belgique et la Suisse, mais en Suisse, ça fait huit ans qu’elle exerce son métier d’avocate fiscaliste en tant une Typhanie. En Belgique, cela fait seulement un an, pour "des questions d’organisation d’ordre familiale", avant le 7 juillet 2022, elle était Thierry. Car Typhanie est mariée, elle a quatre enfants et son parcours identitaire a dû s’adapter à ce contexte familial "classique": "j’ai voulu organiser ça de manière la plus douce possible".

Très rapidement, dans son parcours, l’avocate ne se sent pas bien dans le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Le travail a été une échappatoire, elle s’est raccrochée à quelque chose de stable, car avant les années 90, la notion de transgenre n’existait pas : "je sentais un malaise que je ne pouvais pas définir".

Dès l’adolescence, elle a senti un trouble, sans vouloir vraiment l’identifier : "à l’époque, ce n’était pas racontable". Mais malgré cette souffrance, des moments de dépression, elle n’a pas de regrets : "maintenant, je me sens heureuse. "

Et puis un jour, "je ne peux pas continuer", décide Typhanie Afschrift, avec l’appui d’un entourage amical et psychologique. Et tout s’est très bien passé finalement : "merveilleusement bien". La preuve que la société Suisse et Belge sont complètement mûres pour accepter ces nouveaux parcours identitaires, se réjouit Typhanie Afschrift. Bien qu’elle souligne que d’autres pays marchent à reculons sur les questions identitaires, notamment avec la montée du conservatisme…