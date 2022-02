Typhaine D a inventé une langue, 'La féminine universelle' : "J'avais envie qu’on entende ce que cela fait de toute féminiser"

"C’est une langue que j’ai inventée et qui s’appelle ‘La féminine universelle’. Je féminise toutE."

Créer une langue pour mettre en lumière la violence de celle que nous utilisons tous les jours. C’est le pari de Tiphaine D, comédienne et autrice française.

Dans cette langue, le féminin l’emporte sur le masculin et devient le genre ‘neutre’. On y parle donc, par exemple, des "droits de la Femme" (plutôt que des "droits de l’Homme"). "Mais ne vous inquiétez pas mes petits mascouillinistes (un mot qu’elle a inventé pour parler des masculinistes – ndla), c’est Femme avec une ‘F’ majuscule donc vous êtes inclus", s’amuse-t-elle.

"J’avais envie qu’on entende ce que cela fait de toute féminiser pour voir. Et que donc que la féminine l’emporte sur la masculine et que la féminine soit considérée comme le genre ‘neutre’."

Et lorsqu’on l’entend, on réalise à quel point nous sommes tout·e·s conditionné·e·s au fait que le masculin l’emporte sur le féminin, sans qu’il y ait la moindre raison à cela autre que la domination patriarcale. Une façon ludique et efficace de (se) déconstruire qui ne peut que faire réagir et réfléchir.

Tiphaine D nous a expliqué tout ça et beaucoup d’autres choses dans le long entretien qu’elle a accordé à VEWS et dont on vous propose les meilleurs moments dans la vidéo ci-dessus.