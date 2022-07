Typh Barrow : une voix androgyne qui lui a donné du fil à retordre

Typh Barrow, c’est d’abord une musicienne précoce, qui apprend le piano dès l’âge de 5 ans. Baignée par les standards de la musique noire que son père écoute (Bill Withers, Stevie Wonder, Randy Crawford) elle intègre plus tard la section jazz du Conservatoire Royal de Bruxelles.

Son parcours de chanteuse, Typh Barrow l’entame dans un piano-bar de la côte belge et en postant des reprises piano-voix sur internet. Quand le producteur François Leboutte la repère, sa carrière décolle : les tubes et les concerts s’enchaînent.

Au cours de musique, on me mettait dans le groupe des garçons.

A première vue, l’ascension de Typh Barrow ressemble à un conte de fées. Et pourtant, les embûches ont été nombreuses. Durant son enfance et son adolescence, la jeune Tiffany est embarrassée par sa voix grave que son père confond avec celle de son frère. Et quand elle tente d’interpréter les titres de ses chanteuses préférées, elle se casse la voix. Typh Barrow connaît aussi un problème de santé qui l’empêche de chanter.

Comment Typh Barrow a-t-elle surmonté toutes ces difficultés pour devenir la reine de la soul belge et l’un des piliers de The Voice Belgique ? C’est ce que vous allez découvrir en écoutant le podcast "Il était une voix".

