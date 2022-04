Typh Barrow, une icône mode dans The Voice Belgique !

Si elle nous a habitués aux costumes tailleurs et aux boots, Typh Barrow nous dévoile les plus originaux durant cette saison anniversaire. Chaque semaine, elle s’affiche avec des looks pointus et sophistiqués. "Depuis l’année passée, surtout depuis le covid, j’essaye vraiment de privilégier la création belge, quelle qu’elle soit. Tant au niveau des bijoux qu’au niveau des costumes". C’est pour cela qu’elle a fait confiance aux créatrices liégeoises Filles à Papa qui ont réalisé son look pailleté qu’elle portait aux Blind Auditions. La coach a également fait confiance à la maison de luxe Natan, habituée a habillé la famille royale belge et crée par Edouard Vermeulen. Lors du deuxième live, elle était vêtue d’une de leur création en plume. Un look vaporeux et distingué qui a marqué les téléspectateurs.

Outre ces deux maisons de couture, la star a choisi de collaborer principalement avec un autre couturier : "Je travaille principalement avec un styliste belge que j’ai rencontré il y a quelques mois et qui va travailler sur ma tournée et qui réalise quasi toutes mes tenues sur mesure". Ce styliste n’est autre que Fred Van Ingh, créateur ayant travaillé pour la maison de luxe Balmain et qui a créé plusieurs looks que la coach portait lors des lives. Un créateur en qui la star belge a une totale confiance : "Il a tout compris : mon style, ma personnalité". Cependant, Typh Barrow avoue être infidèle à la mode belge lorsqu’il s’agit des talons : "Je reste une inconditionnelle de la semelle rouge" confie-t-elle en faisant allusion aux créations du designer français Christian Louboutin.