Typh Barrow : son arrière-grande-tante était une artiste polonaise majeure

Zofia Stryjeńska est la tante du papa de Typh Barrow mais elles ne se sont jamais rencontrées : "Mon papa a quitté la Pologne de façon chaotique et prématurée". Même si elle ne parle pas la langue, Typh se sent connectée à la Pologne, la preuve lors d’un concert qu’elle a donné à Varsovie en 2019 : "C’était très curieux parce que je me sentais à la fois très étrangère et très familière alors que c’était la première fois que je mettais les pieds là-bas."

La chanteuse bruxelloise a étudié le droit, en même temps que le jazz au conservatoire, et elle n’a jamais cessé de travailler sa musique, depuis les pianos bars jusqu’aux reprises à succès sur YouTube. Mais c’est en 2019 qu’elle a définitivement conquis le public en devenant coach de The Voice Belgique.