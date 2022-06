Typh Barrow se confie sur son état de santé

Typh Barrow a fait son retour sur les réseaux sociaux avec un post interpellant. En effet, cela faisait un certain temps que la coach de The Voice Belgique ne partageait rien avec ses abonnées. Loin d’être un caprice, la jeune femme explique les causes de ce silence. Suite à toutes les dates de concerts qu’elle a eu à enchaîner en Belgique pour sa tournée, elle avait besoin d’une pause pour se concentrer sur sa santé.

"Moins présente sur insta pour le moment… Je traverse une drôle de période avec ma santé qui accuse un peu le contrecoup de la tournée et une énergie plutôt basse que je n’ai pas envie de vous faire ressentir. C’est dans ces moments-là que c’est important d’accueillir, de se dire qu’on a le droit d’être out, de remercier ce corps que j’ai mis à l’épreuve du stress, de déconnecter un petit peu." a-t-elle écrit sur un post Instagram.

Ayant l’habitude de tout donner, elle a souhaité malgré son état rassurer ses fans en les rassurant qu’elle sera bientôt de retour…

" En attendant, j’essaie de reconnecter avec mon piano et mon énergie créatrice pour pouvoir travailler sur la suite cet été et vous livrer plein de jolies choses à la rentrée. D’ici là, je vous garde avec moi. J’espère que vous aussi ?