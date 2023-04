Typh Barrow revient pour un nouveau concert à Forest National ce 28 avril 2023

Typh Barrow revient pour un nouveau concert à Forest National à Bruxelles ce 28 avril 2023 et pour deux soirs au Forum de Liège (complets depuis des mois) les 21 et 22 avril.

Entamé au printemps 2022, sa tournée Aloha a affiché jusqu’à présent archi-sold out.

Il faut dire que Typh et son équipe ont travaillé dur et mis les petits plats dans les grands pour que l’Aloha Tour soit à la hauteur des attentes et du succès rencontré.

Tour à tour spectaculaire, intimiste, joyeux ou émouvant, le spectacle offert est d’une réjouissante diversité musicale et, de l’avis général, digne des productions internationales.

La mise en scène est léchée et élégante. Les effets et les écrans géants sont utilisés à bon escient.

Tous les tubes sont bien sûr au rendez-vous (Taboo, Replace, Doesn’t Really Matter, Colour, Damn ! You’re Bad, Hurt….), et Aloha, en duo avec le chanteur star du Pacifique Gulaan, nous emmène à l’autre bout du monde dans un final majestueux, sublimé par son magnifique clip tourné en Nouvelle-Calédonie sur fond d’écrans géants.

Début de cette année, Typh a également sorti un nouveau single Don’t Let Me Go qui sera sans nul doute ajouté aux prochains concerts. Et, comme à son habitude, elle ne manquera pas non plus de tester et faire découvrir quelques nouveaux morceaux sur scène pour le plus grand plaisir de son public avec lequel elle entretient une complicité sincère et généreuse.

Et ça n’est pas tout ! Une équipe de tournage a suivi durant un an et demi la préparation de cette tournée pour l’immortaliser dans un documentaire d’une heure intitulé Typh Barrow, destination Forest National qui sera diffusé le 8 avril prochain en soirée sur La Une-RTBF. Des premières répétitions au premier concert à Forest National, on y découvre, depuis les coulisses, toutes les étapes nécessaires à l’élaboration du concert.

Tantôt en panique, envahie par le stress et la pression, tantôt surexcitée, joueuse et émue, Typh s’y dévoile sans phare et sans réserve, et offre des moments tant hilarants que touchants.