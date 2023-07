Typh Barrow nous parle musique à l’occasion de son concert au LaSemo festival

Ce vendredi débute le festival LaSemo à Enghien. La chanteuse belge Typh Barrow s’y produira le dimanche à 17 heures. Ce n’est pas la première fois que l’artiste s’y rend, elle connaît bien ce lieu qu’elle décrit comme "hyper familial, un endroit où il fait bon de venir écouter des concerts". Les festivals sont pour elle une tout autre expérience musicale, qui lui permet de rencontrer un nouveau public, de toucher toutes les générations dans une ambiance unique et incomparable aux concerts intimistes qu’elle avoue apprécier tout autant.

Cette année, Typh Barrow vivra cette expérience d’une manière tout à fait inédite et unique puisqu’elle a annoncé être enceinte de son premier enfant lors de son concert à Forest National au mois d’avril dernier. La chanteuse se dit en parfaite santé et en pleine forme pour vivre cette performance qui prend une dimension toute particulière. "Ça me donne une tout autre énergie" se confie-t-elle.

La chanteuse montera sur scène le lendemain de la performance de Ben Harper, tête d’affiche du festival. Très fan du chanteur, Typh Barrow se dit déçue de ne pas pouvoir assister à son concert. Mais elle se réjouit de voir des groupes tels que Tryo, Selah Sue ou Jain dans une programmation où "il y en aura pour tous les goûts".

