Typh Barrow nous parle de ses inspirations et dévoile son nouveau single en avant-première sur Classic 21

Un jour avant sa sortie, la chanteuse est venue nous faire l’honneur de sa présence et a offert aux auditeurs de découvrir dans son intégralité le dernier single "Don’t let me go".

Il s’agit d’un avant-goût de son prochain album prévu pour le courant de cette année, et pour lequel la chanteuse avoue vouloir "prendre son temps".

Au micro de Delphine Ysaye, notre animatrice de Ladies in Rock, elle a aussi confié dans quelle "catégorie" musicale elle se situait, en ajoutant prendre toujours énormément de plaisir à ce qu’elle fait.

De nature "prudente", l’artiste n’a pas révélé plus d’informations autour de ses prochains projets, mis à part son impatience de retrouver ses fans sur scène le 28 avril 2023, après une première partie de tournée archi sold-out en 2022 et après les festivals d’été en tête d’affiche.