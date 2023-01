En ce début d’année 2023, Typh Barrow nous offre un single positif, direct et imparable, irrésistiblement pop, toujours teinté de cette soul et de cette force qui lui sont propres ! Premier extrait de son prochain album, ce titre d’une efficacité redoutable a été réalisé entre Bruxelles et Londres. Dès la première écoute, Don’t Let Me Go prouve qu’il n’a rien à envier aux tubes internationaux et positionne la coach de The Voice Kids plus encore comme une artiste incontournable de la scène belge.

Après une première partie de tournée archi sold-out en 2022 et après les festivals d’été en headliner Typh Barrow nous donne rendez-vous pour la suite de sa tournée à Forest National le 28 avril 2023 !