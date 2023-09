Elle souligne, tout comme Maureen avant elle, cette faculté qu’ont les enfants à rester dans cette dimension de jeu. Tout ce qu’elle leur souhaite c’est de vivre cette aventure le mieux possible et de réaliser leur rêve. Mais, bien que l’amusement soit au rendez-vous, Typh Barrow reste impressionnée par la facilité et la rapidité avec lesquelles ils apprennent.

Ce sont les coachings les plus fulgurants que j’ai eu ! Parce qu’ils n’ont pas encore tous les tics du chanteur, ils ne sont pas dans le mental et donc quand on va leur donner un conseil ou des idées pour s’améliorer, ils vont directement le mettre en application ! - Typh Barrow