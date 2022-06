Typh Barrow dans The Voice Kids : "il est important de pouvoir encourager un enfant dans ses passions"

Cette année, tu accueilles une nouvelle collègue Alice on the roof et tu retrouves Matthew Irons et Black M. Que penses-tu de ces trois artistes ?

Je trouve ça vraiment génial ! Pour le coup, je les connais tous les trois. J’ai passé ma première saison de The Voice Belgique aux côtés de Matthew. Black M, j’ai passé ma dernière saison avec lui. Et Alice, on se connaît bien parce que la Belgique est petite et entre artistes belges, on se retrouve souvent dans les festivals et sur les plateaux télés. Ce sont trois personnalités très différentes que j’aime beaucoup. Je pense que chacun a vraiment son style, vraiment sa "touch" ! Le programme va être d’autant plus riche ! Je me réjouis vraiment de redécouvrir Matthew et Black M dans la version Kids, et de découvrir Alice pour sa première fois sur ce banc de coachs.