Typh Barrow, coach dans la 2e saison de The Voice Kids : "J’ai une super connexion avec les enfants"

Typh Barrow était l’invitée du 8/9 pour la suite des blinds dans l’émission The Voice Kids diffusée ce mardi 26 septembre à 20h15 sur La Une.

Après trois saisons de The Voice Belgique, Typh Barrow coache cette année les enfants. Une décision qui n’était pourtant pas évidente pour elle au départ.

"C’est Matthew qui m’a convaincue. J’étais sceptique à l’idée de coacher des enfants, je ne savais pas si j’allais être à l’aise. J’ai appelé Matthew […] et son enthousiasme m’a un peu contaminée. Et grand bien m’en a fait puisque c’est une aventure incroyable", explique-t-elle.

Une aventure totalement différente de celle avec les adultes, selon Typh Barrow : "ce qui m’a captée directement, c’est leur spontanéité, leur pureté, leur candeur, leur humour. Ça a vraiment été du spectacle pour nous aussi en tant que coachs."

Il y a tellement de pureté, ces gamins viennent avec des rêves, et on se sent presque responsables de ne pas pouvoir poursuivre leurs rêves.

Après la première émission, Typh Barrow compte 3 enfants dans son équipe. Il lui reste 9 places, et il y aura des choix à faire. "Parfois cette aventure elle est plus compliquée pour nous en tant que coachs que pour les enfants, parce qu’on se rend compte que les enfants viennent avec beaucoup de légèreté et de fraîcheur. Il y en a qui le prennent vraiment pour ce que c’est, c’est-à-dire pour un jeu", explique Typh Barrow.

The Voice Kids, c’est à suivre chaque mardi à 20h15 sur la Une et Auvio.