Ty Karim perle californienne de la scène Pop Corn belge

Légende du circuit local à Los Angeles, la chanteuse Ty Karim a fait les beaux jours du label Romark. Sa voix rauque et dynamique va charmer les amateurs de soul et de rhythm and blues. Plus tard, elle va passionner aussi bien les DJs anglais de la northern soul que nos passeurs de disques Pop Corn. Décédée en 1983, elle nous laisse quelques disques magnifiques et rares, dont celui-ci : "All At Once" sur Romark, en 1965.