"Two Princes" de Spin Doctor : une chanson aux antipodes des codes 90’s

Marie-Amélie Mastin raconte cette semaine à Fanny Gillard comment ce clip l’a marqué alors qu’elle n’avait que 13 ans à sa sortie.

Il s’agit d’un combat de deux princes pour une princesse, l’un est chétif et l’autre est plutôt bling bling. Qui va gagner ? On ne sait pas. Mais en tout cas, le refrain pousse le chétif à "y aller" avec son "Just go ahead now" répété sans cesse.

La thématique de la chanson est inspirée de la littérature classique, comme Shakespeare, et avec même un peu de fantasy à la Tolkien, ce qui était plutôt rare dans les années 90.

On vous laisse découvrir la suite en images ci-dessus dans notre nouvelle séquence Review !