Twitter : voici les règles de la modification de tweets

On vous l’annonçait il y a quelques jours : le réseau social va enfin autoriser la modification de tweets déjà publiés. Mais ce changement de taille s’accompagnera de quelques règles, afin d’éviter tous débordements.

Actuellement en test auprès des utilisateurs néo-zélandais, la fonction "Edit" sera limitée à 30 minutes. Autrement dit, vous aurez une demi-heure après la publication pour modifier votre message. Le nombre de modifications à quant a lui été fixé à cinq.

Voici ce que nous expliquent nos confrères du site 9to5Mac : "Dans ce test, les tweets pourront être édités quelques fois dans les 30 minutes suivant leur publication. Les tweets modifiés apparaîtront avec une icône, un horodatage et une étiquette. Comme indiqué précédemment par Jane Manchun Wong, les utilisateurs peuvent appuyer sur l'étiquette pour voir l'historique des modifications de l'article, qui apportera des versions antérieures du tweet en contexte."

Il ne sera donc, a priori, pas possible de faire dire tout et son contraire à un tweet. L’historique sera là pour s’assurer que les modifications étaient nécessaires (fautes d’orthographe, mauvais lien, etc.) et non pas pour tromper les lecteurs.

Selon Twitter, ces limites pourraient être revues suite au test. Les cinq modifications pourraient être diminuées ou augmentées, tout comme la durée de 30 minutes. Twitter a également confirmé que les abonnés basés en Nouvelle-Zélande obtiendront en premier cette fonctionnalité et qu'elle sera plus tard disponible aux utilisateurs de Twitter Blue (l’offre payante du réseau social) en Australie, au Canada et aux États-Unis.

Un lancement global n’est donc pas prévu pour l’instant.