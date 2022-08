Twitter : une vidéo explique très visuellement l’effet des grosses pluies sur le sol aride après une sécheresse

Le Dr Thompson a expliqué à The Independent : "Un sol sec et desséché ne laisse pas entrer l’eau aussi efficacement qu’un sol déjà humide. Il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent mais [parmi les plus importantes c’est] que le sol est compacté comme l’humidité a été éliminée par évaporation et cuisson."

"Les particules du sol deviennent plus hydrophobes, repoussant l’eau, et la tension superficielle aide alors à empêcher l’eau de tomber à travers les interstices microscopiques du sol. Parce que le sol résiste à l’entrée de l’eau, l’eau reste à la surface, pour dévaler les pentes ou simplement s’asseoir dans une piscine."

Ce petit exercice, déjà vu plus de 2 millions de fois sur Twitter, a pour but de montrer que les pluies qui vont arriver ne seront probablement pas positives pour le sol qui n’est pas capable de recevoir l’eau. Cela risque d’entraîner des écoulements, des inondations parfois très impressionnantes comme la semaine passée en Californie, une évaporation rapide puisque les eaux restent en surface, et des pertes d’eau qui ira directement aux égouts.