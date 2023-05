Twitter : un bug restaure les tweets effacés

Mais ce lundi 22 mai, certains de ces tweets et retweets effacés sont réapparus. "Ce matin, j'ai découvert que Twitter avait rétabli une poignée de mes anciens retweets ; des interactions que je sais avoir supprimées de mon profil. Ces retweets avaient disparu. Je me souviens d'avoir examiné ma timeline dépouillée avec satisfaction avant de me dire : "Super, c'est le moment d'attirer l'attention sur moi". Mais maintenant, ils sont de retour. Vous pouvez les voir en faisant défiler ma timeline après le 8 mai, et il y en a encore plus si vous sélectionnez "tweets avec réponses", explique-t’il.

James Vincent n’est pas le seul à avoir rencontré ce problème. Un certain Dick Morrell aurait également vu 34.000 tweets réapparaître, alors qu’il avait supprimé plus de 38.000 messages quelques jours plus tôt : "En novembre dernier, j'ai supprimé tous mes tweets. J'ai ensuite lancé Redact et supprimé tous mes likes, mes médias et mes retweets. 38.000 tweets supprimés. Pendant six mois, j'ai eu moins de 5 tweets en ligne. En me réveillant aujourd'hui, j'ai découvert que 34.000 d'entre eux avaient été rétablis par Twitter, qui a vraisemblablement remis en service une ferme de serveurs. Maintenant, je les supprime à nouveau. Cela démontre pourquoi vous ne devez PAS utiliser Twitter, jamais", a t’il partagé sur Mastodon.