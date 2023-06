Twitter traîné en justice par plusieurs maisons de disques

Sony, Universal, Warner et plusieurs autres acteurs de l'industrie musicale réclament 250 millions de dollars à Twitter pour non-respect des droits d’auteur.

La National Music Publishers Association et ses membres ont donc attaqué Twitter pour contravention au droit d’auteur concernant 1.700 chansons. A 150.000 dollars par titre, on en arrive à un total de 225 millions d’Euros si Twitter était déclaré coupable.

" Twitter alimente son activité avec d’innombrables copies illicites de compositions musicales, violant ainsi les droits exclusifs des éditeurs et d’autres personnes en vertu de la loi sur le droit d’auteur ", a expliqué David Israelite, Président de la " NMPA ". Les éditeurs dénoncent avant tout la lenteur de Twitter à retirer les contenus musicaux postés sans autorisation, les délais atteignant "souvent des semaines", "parfois plus", selon un document déposé mercredi 14 juin 2023 devant un tribunal fédéral de Nashville (Tennessee). Dans le même temps, l’entreprise utilise ces contenus pour attirer les internautes et monétise les tweets incluant de la musique grâce à de la publicité, font valoir les labels.