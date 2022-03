Twitter shops : le shopping en ligne fait son entrée sur Twitter

Twitter se met au shopping. Alors que le commerce sur les réseaux sociaux s'impose comme la tendance de 2022, le réseau social persiste et signe avec une nouvelle fonctionnalité. Désormais les marques pourront afficher leurs produits dans un magasin virtuel grâce à ce bouton.

Les utilisateurs pourront découvrir un nouveau bouton sur le profil de leur marque préférée. Avec Twitter Shops, certaines marques peuvent dès à présent bénéficier d'un magasin virtuel sur le réseau social. Les entreprises pourront voir apparaître un nouveau bouton "view shop", littéralement "voir le magasin", sur leur profil. Les commerçants pourront lister jusqu'à 50 produits, mentionnant un descriptif et le prix.

Si cette vitrine permettra aux marques de faire la promotion de leurs produits, les utilisateurs de Twitter ne pourront pas acheter un élément directement via Twitter. Ces derniers seront redirigés vers le site de la marque pour finaliser l'achat.

Pour le moment, cette nouvelle option n'est disponible que pour certains commerçants sélectionnés aux États-Unis comme Verizon, Arden Cove, the Latinx In Power podcast, Gay Pride Apparel et All I Do Is Cook, a indiqué Twitter dans son communiqué. Seuls les utilisateurs sous iOS aux États-Unis pourront accéder à ces magasins virtuels. Twitter n'a pas encore indiqué quand cette fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs sous Android ni si elle le sera à l'international.

Avec Twitter Shops, le réseau social américain confirme sa volonté de développer le commerce sur sa plateforme. Récemment, le géant américain avait lancé des sessions de shopping en direct avec des grandes marques comme Walmart. Un véritable télé-shopping 2.0 animé par le chanteur Jason Derulo.

YouTube, TikTok et même Facebook et Pinterest ont tous annoncé des rendez-vous et des nouveaux outils pour favoriser le commerce sur leur plateforme.