Twitter : pourquoi la chasse aux négationnistes climatiques est si compliquée ?

Depuis sa création en 2019, TNT affirme avoir obtenu la suspension de quelque 600 comptes de négationnistes du changement climatique en les signalant pour d’autres infractions, notamment des discours haineux, qui eux sont officiellement reconnus par la plateforme comme des motifs valables de résiliation.

"S’ils disent quelque chose de raciste, d’offensant ou de misogyne, nous pouvons les faire expulser", a déclaré à l’AFP un membre du TNT basé en Allemagne, un scientifique qui a demandé à être identifié sous le nom de "Tom".

"Nous nous assurons de rester autant que possible sous les radars […] Nous sommes plus efficaces si nous restons discrets. Les négationnistes sont assez souvent très violents quand on corrige leur désinformation sur le climat. L’intimidation et les abus sont très courants", a expliqué "Peter", un autre membre de TNT, basé au Canada.