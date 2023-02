Twitter : pour sécuriser votre compte par SMS, il faudra désormais payer 7 euros par mois

Si vous n’êtes pas membre de Twitter Blue, et que vous utilisez cette méthode d’authentification (qui, pour rappel, vous envoie un code de validation par SMS), vous avez jusqu’au 19 mars 2023 pour modifier vos paramètres. Sans quoi, vous perdrez tout simplement l’accès à votre compte.

Twitter justifie cette décision en pointant du doigt les “abus” par “de mauvaises personnes”, mais difficile de ne pas y voir un moyen de renflouer les caisses de l’entreprise à travers l’abonnement payant. “Nous encourageons les membres non-Twitter Blue à considérer l’utilisation d’une application d’authentification ou d’une clé de sécurité à la place. Ces méthodes requièrent d’être en possession physique de ladite méthode et constituent un excellent moyen d’assurer la sécurité de votre compte”, poursuit la plateforme.

On vous conseille donc de vous rendre dès que possible dans vos paramètres (Sécurité et accès au compte > Sécurité > Authentification à deux facteurs) et d’activer une nouvelle méthode d’authentification. Profitez-en, certaines options sont encore gratuites… pour l’instant.