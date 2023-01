Twitter : les abonnements payants débarquent au Japon

Elon Musk met le cap sur le pays du soleil levant. Après avoir lancé son service d’abonnement payant, appelé Twitter Blue, dans une poignée de pays, voilà que l’homme d’affaires mise sur le Japon. Vers un succès assuré ?

Après les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande début décembre 2022, voici que les abonnements payants sont désormais disponibles au Japon. Twitter est le 2e réseau social le plus utilisé au Japon, selon le rapport de Bigbeat : sur 125,8 millions d’habitants, on compte 58,95 millions d’utilisateurs. D’après les données recueillies par Statista, le Japon est le deuxième pays, derrière les États-Unis, à avoir le plus d’utilisateurs sur Twitter. Un marché plus qu’intéressant pour le milliardaire Elon Musk qui l’a confirmé lors de sa première réunion avec les employés du réseau social suite à son rachat, selon un article de The Verge : "Nous avons une part de marché incroyable au Japon."

Fixé au prix de 8 dollars sur le web et 11 dollars sur iOS par mois aux États-Unis, l’abonnement premium au Japon sera un peu moins cher, à 980 Yen, soit 6,86 euros, pour la version sur ordinateur et 1380 Yen par mois soit 9,68 euros sur iOS. Elon Musk avait déjà indiqué que des différences de prix seraient possibles selon les pays.

L’abonnement payant Twitter Blue offre plusieurs "avantages" : obtenir la certification de son compte, publier des vidéos plus longues, être placé en premier dans les réponses, les mentions et les recherches ou encore pouvoir modifier ses tweets déjà publiés.

A noter que les options ne sont pas encore toutes disponibles. Les nouveaux comptes Twitter ainsi que ceux ayant été inactifs durant les 30 derniers jours devront également patienter 90 jours avant de pouvoir obtenir leur abonnement Twitter Blue.