Twitter : la sphère vidéoludique pleure, le journaliste Nibel quitte la plateforme

Dans un communiqué, l’utilisateur indique qu’il quitte Twitter et Patreon, une plateforme qui permet de rémunérer un utilisateur pour un service (artistique, journalistique, musical, etc.) S’il quitte Twitter, c’est parce que, selon lui, "il aurait mal calculé la valeur de son activité sur la plateforme et il aurait compris que cette activité n’est pas viable en elle-même." Ainsi, quitter le réseau lui permettrait de prendre non seulement du recul sur son travail mais aussi parce que cela lui ferait gagner du temps.

Par ailleurs, il parle d’Elon Musk qui a repris les rênes de Twitter. "Je ne pense pas que Twitter ait encore eu de bons dirigeants à sa tête, et ça ne va pas changer avec Musk." Nibel explique qu’il n’a plus confiance ni en la plateforme, ni en Musk et son immaturité. Selon l’utilisateur, Twitter ne va pas mourir du jour au lendemain mais va plutôt agoniser sur le long terme avant de lâcher son dernier souffle.